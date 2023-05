Horst Lichter bald wieder Single? "Bares für Rares"-Moderator nimmt Stellung

Horst Lichter und Nada wollen es "durchziehen"

"Nicht alles, was in Zeitschriften steht, stimmt auch", setzte der beliebte Moderator an. "Momentan zieren mein Schatz Nada und ich wieder viele Titelblätter dieser wunderbaren Yellow Press." Gerüchten, das Paar stünde vor einer Trennung, erteilte Lichter in dem knapp zweiminütigen Video aber eine klare Absage. Der Inhalt, den die Zeitschriften unter die Menschen brächten, stimme "wirklich nicht". Mit einem Augenzwinkern wies Lichter auf den günstigen Preis der einschlägigen Illustrierten hin: "Gut, sie sind halt das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind."