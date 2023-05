Robert de Niro mit 79 Jahren erneut Vater geworden

Herzlichen Glückwunsch, Robert de Niro! Fast beiläufig hat der Hollywoodstar in einem Interview mit der kanadischen Unterhaltungsplattform "Entertainment Tonight Canada" bekannt geben, dass er erneut Vater geworden ist – und das im stolzen Alter von 79 Jahren. Die Interviewerin kam im Gespräch mit dem Schauspieler auf sein Vaterdasein zu sprechen und bezeichnete ihn als sechsfachen Vater, was de Niro umgehend korrigierte: "Tatsächlich sieben. Ich habe gerade ein Baby bekommen." Mehr ließ sich der "Taxi Driver"-Star nicht entlocken, etwa Geschlecht oder Name des Kindes oder die Identität der Mutter.

Dafür gab Robert de Niro Einblicke in das Zusammenleben mit seinen anderen Kindern und seine Erziehungsmethoden. Manchmal müsse er streng sein, verriet der US-Amerikaner: "Ich mag es nicht, Gesetze erlassen zu müssen und solche Sachen. Aber manchmal hat man einfach keine Wahl." Der Frage, ob er ein cooler Vater sei, entgegnete er: "Ich bin ganz in Ordnung." Auskunftsfreudiger gab sich der Hollywoodstar zum Verhältnis mit seiner elfjährigen Tochter: "Sie macht mir manchmal Kummer, und ich streite mich mit ihr. Aber ich verehre sie." Über alle seine Sprösslinge sagte de Niro: "Wissen Sie, meine Kinder sind manchmal anderer Meinung als ich, aber sie sind respektvoll."

Abseits aller privater Verpflichtungen ist Robert de Niro schon bald auch wieder auf der Kinoleinwand zu sehen. Die Komödie "Und dann kam Dad" startet am 25. Mai in den deutschen Kinos. In dem Film von Regisseurin Laura Terruso trifft Friseur Salvo (de Niro) auf die superreiche Familie seiner Schwiegertochter in spe – da ist Chaos vorprogrammiert.