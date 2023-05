"No-Go" bei "Das perfekte Dinner": Ausgerechnet bei Perfektionist Gregor

"Ich mag die Menschen, den Schlag, das Wetter": Am Anfang der Dinner-Genüsse im Norden steht die Lobeshymnevon Auftaktgastgeber Gregor auf die Hansestadt. In Begleitung seiner französischen Bulldogge Ary ("Ich bin vernarrt in Frenchies") hat sich der 35-Jährige ein Menü ausgedacht, das cremig startet und nostalgisch endet. Das alles in einer Küche, die in den verschiedensten Grüntönen leuchtet.

An erster Stelle der Emotionspalette steht bei Gregor aber erstmal die Nostalgie. Die 1990er-Jahre, in denen er seine Kindheit verbrachte, hatten viele Highlights. Dazu gehören für ihn die praktischen Helfer des "Küchenarztes". Ein Tütchen davon wandert in sein Dessert. Die unvergleichliche Mischung aus Vanille und Maracuja ist aber nicht Gregors einziger Favorit unter den süßlichen Geschmacksnoten: "Bei mir kommt überall Ketchup drauf – sogar auf die Pizza", erzählt er stolz: "Ok, beim Italiener bestelle ich sie nicht so, aber sonst muss es sein." Dass er laut eigenem Bekunden nicht über den verfeinertsten Geschmack der Welt verfügt, liegt vielleicht an seiner Prägung: Zuhause kochte die Mama, "eine typische polnische Hausmutti", eher deftig-fettig.