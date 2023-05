"Die Brücke": TV-Kritik zum berühmten Antikriegsfilm

Am 8. Mai 1945, vor genau 78 Jahren, endete der Zweite Weltkrieg. ARTE zeigt das zeitlose Meisterwerk von Bernhard Wicki "Die Brücke". Der berühmte Antikriegsfilm von 1959, ist leider nicht nur hochaktuell, sondern auch als Filmkunstwerk gut gealtert ist.

"Im Westen nichts Neues", der andere berühmte Antikriegs-Stoff deutscher Herkunft, wurde 2023 mit internationalen Preisen überhäuft – darunter vier Oscars. Doch nicht immer braucht es eine Neuverfilmung, um die Wucht einer alten Geschichte oder auch eines alten Films beim "Rewatch" im Jahre 2023 zu spüren. Berhard Wickis Orginal-Meisterwerk "Die Brücke" von 1959 ist so ein Fall. Zum 78. Jahrestag des Kriegsendes wiederholt ARTE den Schwarzweiß-Film zu besten Sendezeit. Und obwohl es Versuche gab, den bestechenden Plot in Bilder der Gegenwart zu transportieren – zum Beispiel über eine ambitionierte ProSieben-Verfilmung aus dem Jahr 2008 – das Original ist auch 64 Jahre nach seinem Kinostart immer noch beeindruckend dicht erzählt und von der Kamera eingefangen.

Erzählt wird die dramatische Geschichte von sieben 16-jährigen Jungen im April 1945. In den letzten Tagen des Krieges werden sie von der Schulbank weg eingezogen. Ein Hauptmann hat Mitleid mit den Teenagern und positioniert sie weitab der Gefahr – so glaubt er. Ihr Auftrag: Sie sollen die Brücke vor den Toren einer kleinen deutschen Stadt verteidigen. Doch durch einen idiotischen Zufall kommt der (einzig erfahrene) Anführer der Möchtegern-Soldaten ( Günter Pfitzmann ) ums Leben.

Ein Beispiel für den Wahnsinn des Krieges

Auf sich allein gestellt, beschließen die Jungen, eisern durchzuhalten. Bis zum Schluss. Koste es, was es wolle. Und es kostet viel: Bei einem Tieffliegerangriff kommt der kleine Sigi (Günther Hoffmann) ums Leben, als er sich unbedingt als harter Kerl beweisen will. Getrieben von einer Mischung aus nationaler Begeisterung und Rachegefühlen stellen sich daraufhin die blutjungen Soldaten den vorrückenden amerikanischen Panzern entgegen – und steuern geradewegs in die Tragödie. Die bittere Absurdität ihres Einsatzes zeigt sich gegen Ende des Films: Die letzten überlebenden Jugendlichen müssen miterleben, wie ein deutsches Kommando anrückt, um die Brücke zu sprengen – schließlich sei die "strategisch völlig unwichtig".