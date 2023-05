ProSieben kündigt "The Voice Rap" an

Besten Talente kommen zu "The Voice of Germany"

Kein Wunder also, dass man im "The Voice"-Kosmos nun vermehrt auf Rapperinnen und Rapper setzen möchte. Wie ProSieben am Dienstagnachmittag ankündigte, soll die nächste Staffel der Erwachsenen-Ausgabe von "The Voice of Germany" sogar durch ein eigenes Rap-Spin-off ergänzt werden: Unter dem Titel "The Voice Rap" suchen "zwei erfahrene Rap-Coaches" parallel zur 13. Staffel von "The Voice of Germany" eigene Teams zusammen. Der beste Rapper oder die beste Rapperin zieht schließlich samt Coach ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein.