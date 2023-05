Krönung Charles III.: Umfrage verrät, was die Deutschen wirklich vom König halten

Am 6. Mai wird Charles III. in London zum König Großbritanniens gekrönt. Doch was halten die Deutschen vom Event? Das Newsportal "t-online" wollte es herausfinden und hat seine Leserinnen und Leser befragt. Die Ergebnisse sind eindeutig.

Wenn Charles III. am Samstag offiziell zum König des Vereinigten Königreichs und Nordirland gekrönt wird, ist das auch hierzulande ein großes Medienspektakel: Mit RTL, SAT.1 und dem Ersten berichten gleich drei große deutsche Fernsehsender in einer mehrstündigen Liveschalte aus London. Mehr als ein Drittel der Deutschen gab in einer YouGov-Umfrage an, zumindest zeitweise einzuschalten. Doch wie denken die Deutschen über die parlamentarische Monarchie? Eine Antwort auf diese Frage ließ das Nachrichtenportal "t-online" vom Meinungsforschungsinstitut civey ermitteln.