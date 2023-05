"Ein Fall für zwei": TV-Kritik zu den neuen Folgen des ZDF-Krimis

Mit vier neuen Fällen schickt das ZDF das seit 2014 bestens eingespielte Team aus Wanja Mues als Privatdetektiv Leo Oswald und Antoine Monot, Jr. in der Rolle des Frankfurter Rechtsanwalts Benjamin "Benni" Hornberg auf Ermittlungen. Die ursprüngliche Kultserie gibt es natürlich schon viel länger.

Zunächst geht es ins Milieu der oft gerne belächelten "Sondengänger". Gemeint sind private Schatzsucher, die sich mit einer Art elektronischen Wünschelrute auf die Suche nach im Erdboden versteckten Gegenständen begeben.

Wer ein Revier erkunden möchte, achtet dabei in der Regel streng darauf, dass er alleine bleibt und nicht gestört wird. Doch dann kommt es zu einem Mordfall unter Hobby-Archäologen. Welcher interessante Fund hat die brutale Bluttat wohl ausgelöst? Oder geht es um etwas ganz anderes? Der Verdacht fällt auch auf eine Antiquarin und einen etwas undurchsichtigen Weinhändler, der sich in der Todesnacht in Tatortnähe befand.