"Daheim in den Bergen – Die Zweitgeborenen": TV-Kritik zur Bauern-Saga

Lange mussten die Fans der Bergbauern-Saga "Daheim in den Bergen" auf die nächsten Folgen warten. 2022 war für die Heimatreihe erst mal Sendepause. Nun aber geht die zuletzt mit viereinhalb Millionen Zuschauern recht erfolgreiche Freitagabend-Reihe vor dem Hintergrund des Allgäuer Gebirgspanoramas in die nächsten Runden. Die "Zweitgeborenen", Lisa Huber und Florian Leitner (Theresa Scholze, Florian Panzner), stehen zunächst im Fokus.

Drohender Ausverkauf der Heimat

Lisa und Florian wollen die Vergangenheit hinter sich lassen und neue Wege gehen. Lisa, die ein Kind erwartet, will ihren Anteil an der idyllischen Huberalpe veräußern, um die frei gewordene Pension Walser zu kaufen und dort mit Florian ein Hotel zu eröffnen. Florian möchte jedoch in sein früheres Leben als Landwirt zurück. Für Marie Huber (Catherine Bode) und Georg Leitner (Thomas Unger), die glücklichen Eltern der kleinen Fritzi (Sophie Beck), könnte alles so schön sein, sie sind wieder frisch verliebt. Doch dann beginnt Marie, unter rätselhaften Lähmungserscheinungen zu leiden. Dass Georg, der selbst gestresst ist von der neuen Milchwirtschaft auf seinem Hof, sie in dieser Situation selbstlos stützt, stärkt ihre Liebe nur noch mehr.