Freddy Quinn: Darum hat der Schlagerstar wirklich geheiratet!

Zweiter Teil des Hollywood-Epos

Narcos-Star Pedro Pascal könnte in "Gladiator"-Fortsetzung mitspielen

Die HBO-Hitserie "The Last of Us" kam hervorragend beim Publikum an. Während an der zweiten Staffel der Serie gearbeitet wird, soll Hauptdarsteller Pedro Pascal die Pause nutzen, um Teil eines besonderen Projekts zu werden: der "Gladiator"-Fortsetzung.

