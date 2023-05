"Behind The Feed": Joyn-Doku zeigt, wie das Leben als Influencer wirklich ist!

Sie sind die Stars auf YouTube, Instagram oder TikTok: Mehrere Millionen Menschen folgen Online-Promis wie Paola Maria (5.500.000 Instagram-Follower) oder Naomi Jon (2.750.000 YouTube-Abonnenten). Influencer teilen ihren Alltag mit ihren Fans und verdienen mit Werbedeals Summen im vier- bis sechsstelligen Bereich. Doch was spielt sich hinter den Kulissen ab? Wie authentisch ist das, was Internet-Stars tagtäglich im Netz zeigen, wirklich?

Doku verspricht "einen ganz privaten Einblick"

Antworten soll nun die neue Reality-Doku "Behind The Feed" liefern: Die am Dienstag angekündigte Joyn-Reihe verspricht "einen ganz privaten Einblick in das Leben hinter dem perfekt kuratierten Social-Media-Feed von fünf reichweitenstarken Influencer:innen". Die insgesamt zehnteilige Serie begleitet neben Paola Maria und Naomi Jon auch weitere "Content Creators" wie Marvyn Macnificent, Niahn Sen und Hendrik Giesler – "abseits des Medienrummels mit allen Höhen und Tiefen der Social-Media-Welt".