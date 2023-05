Im durchsichtigen Kleid: Sarah Engels will Frauen Mut machen

Die Brüste zu klein, der Po zu dick – davon will Sarah Engels nichts wissen. "Es gibt kein richtig und kein falsch und auch kein Schönheitsideal! Jeder Mensch hat einen eigenen Geschmack und eine eigene Sicht", heißt es in einem neuen Instagram-Beitrag der Sängerin. Unter dem Video, in dem sich Engels am Montag in einem hautengen und transparenten Kleid zeigte, erklärte die 30-Jährige weiter: "Ich möchte nicht, dass meine Tochter oder andere junge Mädchen aufwachsen mit dem Gedanken zu wenig, nicht richtig oder genug zu sein." Engels betonte: Am wichtigsten sei, sich selbst zu gefallen.