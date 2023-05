"Lebenslinien: Caro Matzko": Infos zum BR-Porträt

So richtig Schwung bekam die Karriere von Caro Matzko, als sie sich 2016 mit Hannes Ringlstetter zusammenfand. Sie setzt in der Sendereihe die Themen, liefert Kommentare ab und schreibt die Gästevorstellungen, die der Comiczeichner Elias Hauck bebildert. Dann kam es sogar zum "Ritterschlag" – dem Abstecher ins Erste: Seit Oktober 2020 läuft die Talkshow "Club 1" mit Ringlstetter und Matzko im ARD-Hauptprogramm in der Reihe "Talk am Dienstag".

Wenn man immer nur geliebt werden möchte

Was man Matzko allerdings nicht ansieht, ist der hohe Anspruch, den sie an sich stellt und an dem sie immer wieder fast zu zerbrechen droht – und das schon seit jungen Jahren an. Wie sie im ehrlichen Porträt-Rückblick sagt, internalisierte sie offenbar früh die Vorstellung, dass sie immer etwas leisten müsse, um geliebt zu werden. Gerade in der Pubertät brachte sie sich durch diese überzogenen Erwartungshaltungen an sich selbst erstmalig sogar in Gefahr: Wegen der Diagnose "akute Magersucht" landete sie gleich mehrfach in die Kinder- und Jugendpsychiatrie.