Jack Black lädt Helene Fischer zu "Rock am Ring" ein

Im Animationsfilm "Der Super Mario Bros. Film" leiht Jack Black dem Kult-Bösewicht Bower Stimme, Mimik und Gestik. Auch privat begeistert sich der Hollywood-Star fürs Gaming. In einem Interview überraschte er zudem mit einer besonderen Einladung an Helene Fischer.

Jack Black ("School of Rock") ist nicht nur ein erfolgreicher Schauspieler, sondern auch ein leidenschaftlicher Musiker: Mit seiner Rockband Tenacious D steht der Hollywood-Star am 3. Juni bei "Rock am Ring" auf der Bühne. Wenn es nach ihm geht, bekommt er dabei womöglich Besuch von einem besonderen Gast: "Vielleicht kommt Helene Fischer zu uns auf die Bühne", sagte Black in einem Interview mit "Bild": "Die kenne ich zwar noch nicht persönlich, aber ich habe von ihr gehört. Sie ist zum Konzert eingeladen. Wir warten bei Rock am Ring auf sie." Fans des Animationsspaß "Der Super Mario Bros. Film" dürfen sich womöglich auf ein besonderes Konzerthighlight freuen: "Vielleicht spielen wir auch die 'Super Mario'-Musik live in einer etwas härteren Version", überlegte Black.