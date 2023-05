"Rate my Date": Infos zur zweiten Folge der Show mit Ralf Schmitz

Heute Abend sucht Ralf Schmitz in der zweiten Folge des SAT.1-Formats "Rate My Date" nach der großen Liebe für seine Kandidaten. Aber nur, wenn die Familie zustimmt, winkt eine gemeinsame Traumreise. Wie geht es weiter in der schrägen Dating-Show?

Zehn potenzielle Partnerinnen oder Partner und ein Single - so startet das neue Liebes-Abenteuer bei SAT.1. Durch mehrere Auswahlverfahren, zeigt sich, wer am besten zueinander passt. Zum Auftakt der neuen Show suchte Alex aus Mannheim mithilfe von Ralf Schmitz, seiner Familie und seinen Freunden nach einer geeigneten Partnerin. In der zweiten Folge versucht nun Singlefrau Liya ihr Glück. So viel sei vorab verraten: Die extrovertierte Künstlerin erwartet so einige Überraschungen in der Vorstellungsrunde.

„Er muss auf jeden Fall ein bisschen größer als Liya sein. Blond, mittelblond, dunkelblond. Und bodenständig", beschreibt Mama Inga ihren Wunsch-Schwiegersohn. Was bei der 32-Jährigen nicht gut ankommt, weiß ihr Kumpel Silvano ganz genau: „Auf jeden Fall kein Schönling. Er darf nicht perfekt sein. Das mag Liya gar nicht. Ecken, Kanten, Makel, Unstimmigkeiten – das liebt Liya über alles.“

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

So, so ... und was sagt Liya selbst zu ihrem Traummann? "Ich mag es, wenn ein Mann Ecken und Kanten hat, nicht so ein Schönling ist. Ein ganz normaler Typ. Humorvoll. Nicht zu laut. Ich bin schon laut genug. (lacht) Und nicht zu viele Schamhaare im Gesicht". Ok, dann lag Silvano schon ganz richtig mit seiner Vermutung. Ob Ralf Schmitz das passende Gegenstück für Liya in seiner Sendung hat?

Ralf Schmitz begeistert vom Überraschungsfaktor der Show Das neue Konzept begeistert Gastgeber Ralf Schmitz: "„Wir haben hier bei ein richtig muckeliges Familientreffen: Die Mama ist da, die Cousine, Freundinnen und Freunde. Man kennt das. Es wird entweder total schön oder endet in Geschrei und Handgreiflichkeiten." Der 48-Jährige hat sich durch mehrere Dating-Shows im TV einen Namen als Dating-Experte gemacht. Doch bei "Rate my Date" kommt durch die Familie und die Freunde noch ein besonderer Überraschungsfaktor hinzu. „Überrascht hat mich, wie genau sich manche Familien kennen, andere aber eben überhaupt nicht. Und dass man das vorher nur schlecht voraussagen kann, die Sendung es aber schafft, genau das zu zeigen."

Weitere Infos zu "Rate my Date" finden Sie hier.