"Rate my Date": Infos zur neuen Dating-Show mit Ralf Schmitz

Ralf Schmitz versucht zusammenzubringen, was zusammen gehört. In der neuen SAT.1-Show "Rate my Date" sucht der Dating-Experte nach den passenden Partnern für die suchenden Singles. Doch Vorsicht! Familie und Freunde dürfen im neuen Format ein Wörtchen mitreden.

Eigentlich ist das Sich-Verlieben ja eine sehr private Angelegenheit. SAT.1 macht das Herzklopfen in der neuen Hauptabend-Show "Rate my Date", die ganz Ralf Schmitz, den auf den kleinen Mann mit dem großen Charme (sowie mit dem Mundwerk Marke Schnellfeuergewehr) zugeschnitten ist, zum Spielprinzip. Es geht darum, jeweils einen Single – männlich wie weiblich – glücklich zu machen. Dafür gibt es acht Runden, bei denen eine Auswahl-Entscheidung aus zehn potenziellen Liebes-Kandidatinnen oder -Kandidaten getroffen werden muss. Klingt mal wieder komplizierter als es ist!

Für Ralf Schmitz dürfte die neue Montagsshow ein Fest sein, galt er doch als Moderator von "Take Me Out" – damals noch bei seinem langjährigen früheren Stammsender RTL – als ausgewiesener Dating-Experte. Zwischen 2013 und 2021 brachte er höchst erfolgreich Paare zusammen – auch was die TV-Quoten angeht.