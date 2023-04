"Grey's Anatomy – Die jungen Ärzte: Die Neuen": TV-Kritik zum Auftakt der 19. Staffel

Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo): Mit ihr fing alles an. Nach knapp 20 Jahren Höhen und Tiefen im jetzigen "Grey Sloan Memorial" steht nun fest, dass Pompeo die Serie verlassen wird. Ihre Rolle wird im Laufe der neuen 19. Staffel nach Boston ziehen. Fotoquelle: ProSieben / ABC Studios

Dr. Simone Griffith (Alexis Floyd) ist einer der Neuzugänge am "Grey Sloan Memorial". Sie ist zwar ein ebenso witzige wie ehrgeizige junge Frau, verbindet jedoch schmerzliche Erinnerungen mit dem Krankenhaus. Dr. Richard Webber (James Pickens jr.) steht seinen Schützlingen wie gewohnt mit Rat und Tat zur Seite. Fotoquelle: 2022 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved. / Liliane Lathan

Caterina Scorsone spielte bereits im Serien-Spin-Off "Private Practice" (ab 2010) die Rolle der Amelia Shepherd. Seit 2014 ist sie eine der Hauptdarstellerin in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy". Fotoquelle: 2022 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved. / Liliane Lathan

Dr. Lucas Adams, der Neue: Verkörpert wird der neue Assistenzarzt von Niko Terho. Adams steht unter besonderem Druck, Leistung zu zeigen, da er aus einer Dynastie von Chirurginnen und Chirurgen stammt. Da reicht es nicht aus, nur charmant zu zwinkern ... Fotoquelle: 2022 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved. / Liliane Lathan