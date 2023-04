"Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show": TV-Kritik zur RTL-Sendung

Barbara Schöneberger , Thomas Gottschalk und Günther Jauch treten für vier neue Folgen "Denn sie wissen nicht, was passiert" an. Wie üblichen wissen die drei vor der RTL-Sendung noch nicht, was auf sie zukommen wird.

Üblicherweise wird fast alles, was leicht und spontan wirken soll, im deutschen Fernsehgeschäft vorab genau geplant – mit Drehbüchern und Moderationskarten und mit vorgetexteten Witzchen. Das Grundprinzip der RTL-Familiensendung "Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show", von der nun vier neue Folgen auf Sendung gehen, ist bekanntlich genau die Verweigerung des Perfektionismus. Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch wissen vor Anpfiff der Vergnügungen offenbar nicht, was in der Sendung auf sie zukommt – angefangen mit der nicht ganz unwichtigen Frage, wer das Ganze diesmal eigentlich moderieren soll. Fans finden: So charmant kann Chaos sein!