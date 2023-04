"Sam – Ein Sachse": Kritik zur ersten deutschen Serie von Disney+

Am 26. April veröffentlicht Disney+ mit der Serie "Sam – Ein Sachse" seine erste deutsche Original-Produktion. Die Geschichte beruht auf den wahren Begebenheiten des ersten Schwarzen Polizisten Ostdeutschlands, der später in die Kriminalität abrutschte. Wir verraten Ihnen, ob die Serie es schafft, mit sensiblen Themen wie Rassismus umzugehen und trotzdem unterhaltsam zu sein.

Handlung Samuel 'Sam' Meffire ist ein junger Mann mit afrikanischen Wurzeln und großen Träumen. Sam wächst in Ostdeutschland auf, wo er mit seiner Mutter in einem Plattenbau wohnt. Nachdem er sich mit Gelegenheitsjobs durch's Leben geschlagen hat, entschließt er sich, Volkspolizist zu werden und für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit zu sorgen. Einige Jahre nach dem Mauerfall ist Sam desillusioniert und verlässt die Polizei, um seine eigene Sicherheitsfirma zu gründen. Hier gerät der ehemalige Ordnungshüter in die falschen Kreise und wird schließlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Übrigens: Ein Interview mit dem Hauptdarsteller Malick Bauer zu seiner Rolle in der Serie finden Sie hier.

Kritik Lange Zeit wurde deutschen Darstellerinnen und Darstellern nachgesagt, dass sie nicht mit ihren Pendants aus Hollywood mithalten könnten. "Sam – Ein Sachse" ist das beste Beispiel dafür, dass dieser Vorwurf heutzutage nicht mehr haltbar ist. Der Hauptdarsteller Malick Bauer hat zwar bisher noch nie in einer vergleichbaren Produktion mitgespielt, doch das merkt man dem gebürtigen Bremer in keiner Szene an. Er verkörpert Sam Meffire mit einer Intensität und Stärke, die sich zweifellos auch auf internationaler Ebene sehen lassen kann. Egal ob als zielsuchender junger Mann, als angesehener Polizist oder als Krimineller: Malick Bauer wird seiner Rolle ausnahmslos gerecht und fesselt die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirm.

"Sam – Ein Sachse" erzählt die Geschichte außerdem aus einer Perspektive, der bisher keine große Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Wie ging es Schwarzen Menschen in Ostdeutschland? Wie erlebten sie den Mauerfall und was hat sich seitdem für sie verändert? Dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist keine leichte Aufgabe. Doch glücklicherweise ist Regisseurin Soleen Yusef sich dieses Umstandes bewusst und schreckt nicht davor zurück, zu zeigen, wie Schwarze Menschen mit unterschiedlichen Formen von Rassismus konfrontiert werden. Besonders in Erinnerung bleibt eine Szene, in der Fußballfans seiner eigenen Mannschaft ihn attackieren, um Sam zu zeigen, was sie von einem 'Ausländer' im Team halten. Auch explizite Szenen von Polizeigewalt werden schonungslos gezeigt. Gerade solchen Momenten ist es zu verdanken, dass Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht anders können, als Respekt für Sam zu empfinden, der trotz aller Ungerechtigkeiten versucht, das System von innen heraus zu ändern und gegen die scheinbar endlose Diskriminierung anzukämpfen.

Da Sam von den meisten Deutschen, mit denen er in Kontakt kommt, als fremder Außenseiter gesehen und entsprechend behandelt wird, fühlt er sich in seinem Geburtsland fremd. Dieses Fehlen eines Zugehörigkeitsgefühls führt zu einer Identitätskrise, die ebenfalls zu den zentralen Themen der Serie gehört und Sams Charakter stark prägt.

Auch optisch kann die Inszenierung der Geschichte punkten. Die düstere Atmosphäre der Serie gibt mit ihren grauen Plattenbauten nicht nur einen Einblick in die DDR, sondern repräsentiert ebenso das harte Leben des Protagonisten. Durch exzellente Kameraführung, starke Bilder und die Darstellung der ungeschönten Realität erzeugt die Produktion außerdem eine starke Immersion, die das Publikum an den Bildschirm fesselt.