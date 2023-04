Cathy Hummels versteigert Mats Hochzeitsanzug

2015 krönten Cathy Hummels und der Profi-Fußballspieler Mats Hummels ihre Liebe mit einer Hochzeit. Bekanntlich ist diese mittlerweile in die Brüche gegangen. Nun will die Moderatorin den alten Kram loswerden. Nach eigenen Angaben wollte Mats Hummels seinen Hochzeitsanzug wegschmeißen. Das verhinderte die Ex-Spielerfrau und will nun den Smoking versteigern.

"Tatsächlich wollte er dieses maßgeschneiderte Schmuckstück seiner Hochzeit (Original!!! Sind sogar noch Weinflecken drauf. Echter geht nicht) mit mir, Cathy Hummels, wegwerfen", so Hummels weiter. Von einer solchen Materialverschwendung halte die 35-Jährige jedoch nichts. Stattdessen können nun alle Interessierten zwei Wochen lang auf den Smoking – laut Webseite eine "Einzelanfertigung von BOSS" in der Größe XL – bieten.

Cathy Hummels recycelt Ehering

"Zum Glück bin ich so ein akribischer Mülltrenner, denn dieser Smoking in Champagnergold mit gelber Bauchbinde (Hommage an den BVB, Mats Hummels spielt dort immer noch) und Innengravur ist recyclebar", schreibt Hummels in ihrem Post, der sie selbst in dem zu versteigernden Artikel zeigt. Sie selbst wolle ihr Hochzeitskleid aus dem Juni 2015 behalten: "Mein wunderschönes Kleid von damals bleibt für immer bei mir und wenn ich es weggebe, dann für den guten Zweck." Auch ihren Ehe- und Verlobungsring habe sie "recycelt" und daraus "zwei wunderschöne Ketten" anfertigen lassen.