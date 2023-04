Handgreiflichkeiten und Alkohol bei "Kampf der Realitystars"

In der "Kampf der Realitystars"-Villa geht es hoch her. Für Aufregung sorgte der maulende Matthias, die Lieblingsfeinde Serkan und Daniel und die eilige Eva. Die geriet schon mit der giftigen Giulia aneinander. Ein Abend mit Alkohol lockerte bei einigen nicht nur die Zunge.

Gleich gibt's PAM! Vielleicht weiß Serkan Yavuz (30) noch nicht, wofür die Abkürzung steht. Wenn er bei "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI) weiterhin so virtuos beleidigend auf den dünnen Nerven von Daniel Schmidt (38) spielt wie in Folge zwei, könnte es sein, dass ihm der Kiez-König aus dem "Elbschlosskeller" das gewährt, was es bedeutet: "Paar aufs Maul".

Realitystars in früher Hochform

Die "deutsche Meisterschaft im Edel-Trash-TV" (RTLZWEI-Selbstverständnis) hat also schon eine beachtliche Frühform erreicht. Das liegt an gestandenen Reality-Kempen wie Matthias Mangiapane (39), der schon von "Was seid ihr für Luschen!" zetert und sich "im Irrenhaus wähnt", aber auch an Reality-Nachwuchs wie Uschi Hopf. Gut, die ist schon 81, aber hat Sprüche drauf wie kein Youngster ("Bumsen is doch wat Schönes, das entspannt"). Und falls alles nicht reicht, dann zaubert man Giulia Siegel (48) aus dem Hut. Oder besser: aus dem Spionage-redAKTIONsbüro.