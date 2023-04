"Das perfekte Dinner": Reva entführt in die vegane Welt

Nach dem vergangenen italienischen Menü wird an Tag zwei von "Das perfekte Dinner" vegan gekocht. Reva tischt in Berlin Kohlrouladen mit Nussfüllung auf und bringt damit ihre Gäste zum Träumen, allerdings von Rehrücken.

Veganerin gibt Einblicke in ihre Welt

All das führt bei Gastgeberin Reva (26) nur zu einem milden Lächeln. Als Veganerin, die als Kompromiss – zum Beispiel bei "Das perfekte Dinner" – auch mal Milchprodukte zu sich nimmt, möchte sie lediglich die Experimentierfreude ihrer Gäste etwas zünden. Ansonsten verpackt sie ihre Gänge in ein Jahreszeiten-Motto unter dem Motto "Eine Ode an den Herbst". Konkret gibt's zum Auftakt herbstliche Bruschetta mit Mandeln und Salat vom Feld, gefolgt von Kohlroulade an Sellerie, Möhre samt Schwips und abgeschlossen von Tonkabohneneis, Schokolade und Beeren.