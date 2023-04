"WWM?": Günther Jauch flippt aus: "Sie machen alles falsch!"

Neue ARD-Comedy-Serie

"Almania": Ein Spießer-Lehrer und seine Problemschüler

"Fack ju Göhte" war gestern: heute sorgt ein spießiger Lehrer und seine Problemschüler in "Almania" für Unterhaltung. Die Serie, die wie eine Dokumentation aufgebaut ist, geht mit der zweiten Staffel in die nächste Runde. Phil Laude, in der Rolle der besonderen Lehrkraft, ist in der ARD-Mediathek abrufbar.

