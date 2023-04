Was "Dr. Nice" Patrick Kalupa und der "Bergdoktor" gemeinsam haben

Patrick Kalupa ist ganz frisch seinen Dienst in der neuen ZDF-Serie "Dr. Nice" angetreten. Dabei schlüpft der Schauspieler in die Rolle, eines Arztes, der fachlich kompetent ist, doch menschlich noch Baustellen hat. Warum grade Patrick Kalupa der richtige "Dr. Nice" ist und wie viel "Bergdoktor" in ihm steckt, wurde nun geklärt.

Vorhang auf für "Dr. Nice": Patrick Kalupa (43), bekannt unter anderem von seiner Rolle als ehemaliger Aushilfskommissar bei den "Rosenheim-Cops" (2017-2019), ist der neue ZDF-Arzt, dem die "Herzkino"-Fans vertrauen sollen. Bevor die neue Reihe mit zunächst zwei Filmen startet (sonntags, 16. und 23. April, 20.15 Uhr, beide Teile schon in der Mediathek) verriet Produzent Stefan Raiser (Dreamtool) im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau, wonach er beim Casting gesucht hat – nämlich "nach einem neuen Hans Sigl."

Wie Patrick Kalupa seine neue Rolle einschätzt und warum für ihn Frauen die Heldinnen sind, hat der Schauspieler im Interview mit prisma verraten. Das ganze Gespräch finden Sie hier.

Patrick Kalupa in der Rolle des arroganten Arztes Wie er das meint, erklärte der bekannte Film- und TV-Produzent ("Ella Schön", "Der Überläufer") auch gleich: Die Art, wie der "Bergdoktor" Sigl "sein Format ausfüllt und trägt, ist grandios", so Raiser. "Er spielt ihn nicht nur, er ist der Bergdoktor. Ein Star und Volksschauspieler im besten Sinne – das muss man nicht nur können, so was musst du wollen. Das gibt es nicht oft. Umso glücklicher sind wir nun mit Patrick.

Er sei nun sehr gespannt, wie Kalupa als "Dr. Nice" ankommt, betonte der Produzent. Ihm habe er "das Gleiche gesagt wie Josefine Preuß und den anderen Hauptdarstellern: 'Ihr könnt das nur spielen, wenn ich euch 40 Filme in zehn Jahren vorstellen könnt."

Spannende Entwicklung der Rolle Patrick Kalupa selbst sagte gegenüber teleschau, dass er große Freude an der Rolle hat. Gerade, dass "Dr. Nice" zunächst arrogant und herablassend rüberkommt, dass er praktisch keinen Familiensinn zu haben scheint, sei ein gefundenes Fressen für den Schauspieler gewesen. "Er ist ein großer Freund von mir", so Kalupa: "Wie im echten Leben: Man nimmt ihn wie er ist, auf den Kern kommt es an, auch wenn es mal haarig wird."

Dieser Arzt spreche Themen an, bei denen andere herumeiern. "Das trifft nicht immer auf offene Ohren, aber ich mag das ganz besonders an ihm". Schön sei natürlich "auch die Entwicklung, die er durchmacht – und auch seine verschiedenen Seiten, die man erst nach und nach kennenlernt". Im teleschau-Interview gab Kalupa seiner Hoffnung auf viele weitere Fortsetzungen Ausdruck. "Im April werden die ersten Episoden ausgestrahlt, ab Juni wird im Auftrag des ZDF weitergedreht. Schön, wenn im April viele einschalten und sich so richtig in ihn vergucken!"