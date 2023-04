Todesangst bei Joachim Llambi in "Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?"

Gleich in der ersten Ausgabe hat die neue ProSieben-Show "Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?" gezeigt, dass hier nicht zimperlich mit den Promis umgegangen wird. Diese Erfahrung musste auch "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi machen, der an seine Grenzen kam. Auch Reality-Star Evelyn Burdecki bekam im Duell mit "Normalo" Anna Panik

Es ist ein nicht gänzlich unbekanntes TV-Konzept, welches den "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi am Sonntag an seine Belastungsgrenzen brachte: In der neuen ProSieben-Show "Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?" (sechs Folgen, immer sonntags um 20.15 Uhr) messen sich bekannte TV-Persönlichkeiten mit ganz "normalen" Menschen in nervenaufreibenden Challenges. Ein ähnliches Konzept verfolgt seit rund zehn Jahren der Quoten-Hit "Das Duell um die Welt" mit Joko und Klaas. Llambi wurde in der Auftaktfolge zu einer frühzeitigen Kapitulation gezwungen.