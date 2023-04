Interview mit Anna Schudt

Schwer ist relativ. Ich habe mich so intensiv vorbereitet, wie ich konnte. Am meisten Kopfzerbrechen – im positiven Sinne – hat mir wohl das Cellospielen bereitet.

Ich trainiere echt gerne, aber fürs Laufen habe ich nie so eine große Leidenschaft entwickelt. Als Vorbereitung auf den Dreh bin ich täglich laufen gewesen – so wie meine Figur im Film auch. Das hat Erstaunliches in mir ausgelöst, es tat mir unglaublich gut.

Gott sei Dank habe ich so eine Situation noch nie erlebt. Das ist auch etwas, das man seinem schlimmsten Feind nicht wünscht. Ich habe viel gelesen, mich mit Erfahrungsberichten beschäftigt und dabei viel für mich herausgezogen. Jeder Mensch trauert anders. Der Trauerprozess ist ein Ausnahmezustand. Es ist ein Dialog mit einer Abwesenheit. So etwas habe ich noch nie gespielt. Normalerweise hat eine Filmfigur mit Hindernissen und Konflikten zu kämpfen, die durch eine andere anwesende Person ausgelöst werden. In diesem Fall aber ist der Andere abwesend. Man stellt sich Fragen, auf die man nie eine Antwort bekommen wird, und das ist unglaublich schmerzhaft. Das macht einen auch einsam, da niemand sich wirklich in die Lage hineinversetzen kann.