"Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?": Welche Promis sind dabei?

Heute Abend können Promis bei "Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?" zeigen, was sie drauf haben. Unter anderem sind Arabella Kiesbauer, Evelyn Burdecki, Amira Pocher und Joachim Llambi eingeladen, um sich den außergewöhnlichen Action-Herausforderungen zu stellen.

Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars? Show • 16.04.2023 • 20:15 Uhr

ProSieben setzt am Sonntagabend weiterhin auf große Unterhaltungsshows – und hat sich wieder mal etwas Neues einfallen lassen. Mit Klassikern wie den "Duell"-Challenges von Joko und Klaas fährt der Sender regelmäßig Topqoten ein und bindet eine große Fangemeinde. Dies soll nun auch mit der neuen Reihe "Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?" gelingen. Darin stellen sich bekannte TV-Persönlichkeiten wie Arabella Kiesbauer, Evelyn Burdecki, Amira Pocher und Joachim Llambi nervenaufreibenden, haarsträubenden und gelegentlich auch nur schlicht albernen Action-Herausforderungen.

Llambi paddelt mit Kürbis-Schiffchen über einen See So lässt sich etwa genüsslich beobachten, wie der sonst so strenge, auf Haltung und Selbstbeherrschung bedachte "Let's Dance"-Chefjuror Joachim Llambi in einem etwas fragwürdig wirkenden Kürbis-Schiffchen über einen See paddelt. Noch härter herangenommen wird er allerdings schon in der ersten von bislang sechs eingeplanten Folgen der neuen Event-Showreihe. Llambi

Was an das "Duell um die Welt" erinnert, ist eine Mutprobe, bei der Prominente gegen "Normalsterbliche" antreten. Was beide Gegner vereint: Vor den Herausforderungen wird hart trainiert. Dann geht es in die Prüfung. Und schon steht die Frage im Raum: Wer hat mehr Durchhaltewillen, wer verfügt über größeres Talent und wer hat im entscheidenden Moment einfach ein bisschen mehr Glück?

Nervenkitzel für die Promis In der ersten Ausgabe stellen sich neben Joachim Llambi auch die Moderatorin Amira Pocher und die frühere "Dschungelkönigin" Evelyn Burdecki dem Wettbewerb. Die Oliver-Pocher-Gattin muss sich in Italien in einem Labyrinth zurechtfinden. Und die TV-Blondine Burdecki stellt sich einer Biathlon-Challenge – ausgerechnet auf der Mittelmeer-Insel Malta.

In weiteren Ausgaben sieht man unter anderem, wie Arabella Kiesbauer nach Lappland reist oder wie sich Wayne Carpendale dem Nervenkitzel eines Kunstflugs stellt. Und Simon Gosejohann stürzt sich in ein Action-Vergnügen, das seinem Naturell entgegenkommt: Er absolviert die heftigste Achterbahn der Welt. Mit dabei sind in verschiedenen Folgen unter anderem Mickie Krause, Max Mutzke, Tom Beck, Jeannine Michaelsen, Lola Weippert, Larissa Marolt und Jochen Bendel. Und natürlich Oliver Pocher.

Die neue Reihe "Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?" wird jeweils sonntags um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

