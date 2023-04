Bergretter: Das sind die Pläne nach dem Staffelfinale der ZDF-Reihe

Beim Staffelfinale der ZDF-Reihe "Die Bergretter" am Donnerstagabend war einiges los: NASA, Experimente in den Bergen, ein verschwundener Sohn. Und dazu kam die Frage, ob Markus Kofler (Sebastian Ströbel) wirklich Ramsau und seine Freunde verlässt, um mit Nina (Josephin Busch) für unbestimmte Zeit auf eine Himalaja-Expedition zu gehen ... Doch am Ende konnten die Fans des beliebten Formats aus den Alpen auftatmen, denn in letzter Minute entschied sich der Bergretter zu bleiben – womit die 14. Staffel der ZDF-Reihe endete. Doch wie geht es nun weiter?