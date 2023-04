Maria Sebaldt: Daran ist der "Wicherts von nebenan"-Star verstorben

Laut Medienberichten verstarb die Schauspielerin bereits am 4. April – drei Wochen vor ihrem Geburtstag – sie sei in einer Münchner Seniorenresidenz friedlich eingeschlafen, dort habe sie sie zwei Jahre lang gelegt, hieß es. Sie war mit Robert Freitag verheiratet, der bereits 2010 verstarb. Sebaldt begann ihre Karriere in den 1950er-Jahren mit dem deutschen Heimatfilm "Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt" (Regie: Rudolf Schündler). Danach stand sie für Produktionen wie "Der Hauptmann von Köpenick", "Hoppla, jetzt kommt Eddie" und "Charleys Tante" vor der Kamera.