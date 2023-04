Dylan Sprouse und Virginia Gardner über ihre Vergangenheit als Teenie-Stars

In der herzzerreißenden Liebesgeschichte "Beautiful Disaster" überzeugen Dylan Sprouse und Virginia Gardner in den Hauptrollen. Schon früh standen die beiden vor der Kamera und wurden zu Teenie-Stars. Im Interview blicken die Schauspieler auf ihre Vergangenheit zurück.

Sie gehören zu den wenigen Stars in Hollywood, die den Sprung vom gefeierten Kinderstar zum ernsthaften Schauspieler geschafft haben. Dylan Sprouse feierte an der Seite von Bruder Cole mit Kult-Serien wie "Zack & Cody" Anfang der 2000er-Jahre seine wohl größten Erfolge. Mittlerweile ist der 30-Jährige oft auf der großen Leinwand geschafft zu sehen. Er brilliert aktuell im Romantik-Streifen "Beautiful Disaster" (ab jetzt im Kino) an der Seite von Schauspiel-Schönheit Virginia Gardner, die mit 16 Jahren ebenfalls ihren Durchbruch im Disney Channel schaffte. Dass sie früh berühmt wurde, macht der heute 27-Jährigen jedoch nicht viel aus. Gegenüber der Agentur teleschau stellt Gardner jetzt klar: "Ich würde es nicht anders haben wollen. Ich bin unglaublich glücklich darüber, wie mein Leben bislang verlaufen ist. Egal wie jung ich bin oder war – ich würde jede Entscheidung in meiner Karriere genau so wieder treffen."