Corinna Harfouch wollte eigentlich keine "Tatort"-Kommissarin werden

Corinna Harfouch tritt im Berliner "Tatort" ihren Dienst als neue Ermittlerin an und schlüpft in die Rolle der LKA-Legende Susanne Bonard. Im Interview verriet die Schauspielerin, warum sie vorher zahlreiche Angebote als "Tatort"-Kommissarin abgelehnt hatte.

Im Berliner "Tatort"-Kosmos wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: Mit Corinna Harfouch bekommt Mark Waschke eine neue Partnerin an seine Seite. Zu sehen ist das Duo in den Rollen Robert Karow und Susanne Bonard erstmals über die Osterfeiertage – im Zweiteiler "Nichts als die Wahrheit " (Sonntag, 9.4., und Montag, 10.4, jeweils 20.15 Uhr, Das Erste). Im Interview sprach die Starschauspielerin nun ausführlicher über die Hintergründe ihres Engagements im "Tatort".

Umdenken bei Corinna Harfouch

Eigentlich, so verriet Harfouch im Gespräch mit der Agentur teleschau, sei sie schon öfters für den "Tatort" angefragt worden. "Aber ich habe immer abgelehnt. Ich wollte mich nicht so binden und hatte Angst vor dieser 'Heirat." Doch nun gab es einen entscheidenden Aspekt, der die 68-Jährige zum Umdenken veranlasste: "Der wichtigste Grund war, dass das Angebot aus Berlin kam", erklärte sie. "Das ist nah dran an meinem Zuhause. Ich möchte nicht mehr so weit reisen, um zu arbeiten. Außerdem ist mir Berlin vertraut, da kann ich mir was drunter vorstellen."