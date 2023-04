"Grease: Rise of the Pink Ladies": Hauptdarstellerinnen geben im Interview alle Geheimnisse zur Serie preis

Vier Mädchen, die an ihrer Schule bisher Außenseiterinnen waren, schließen sich zusammen, um den klassischen Schulregeln den Kampf anzusagen: Das ist die Handlung der Serie "Grease: Rise of the Pink Ladies". In einem Interview erinnern sich die Hauptdarstellerinnen Marisa Davila und Tricia Fukuhara an ihre eigene Schulzeit.

Der Kult-Film "Grease" aus dem Jahr 1978 katapultierte John Travolta und Olivia Newton-John quasi über Nacht in den Olymp der Hollywood-Stars. Die Tänze und Songs aus dem damaligen Blockbuster sind bis heute legendär. Mit "Grease: Rise of the Pink Ladies" (jetzt zu sehen auf Paramount+ und über Sky Q) kehrt ein Stück Filmgeschichte zurück – jedoch in völlig neuer Aufstellung und als mehrteilige TV-Serie.

Das Prequel zum Originalfilm spielt im Schuljahr 1954/1955 und erzählt die Geschichte vier junger Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen zu Außenseiterinnen werden und schließlich die Mädchenclique "Pink Ladies" gründen. Jane (Marisa Davila), Olivia (Cheyenne Isabel Wells), Cynthia (Ari Notartomaso) und Nancy (Tricia Fukuhara) beschließen in der Musical-Serie schließlich, an der legendären "Rydell High" ihre eigenen Regeln aufzustellen.

"Es ist egal, was andere über dich denken" Ein mutiges, aber vor allem unterhaltsames Unterfangen, das Hauptdarstellerin Marisa Davila auch an ihre eigene Zeit an der High School erinnert. Gegenüber der Agentur teleschau erzählte sie nun lachend: "Es war für mich auf jeden Fall wie eine Reise in die Vergangenheit. Ich habe durch meine Rolle aber auch ganz neue Seiten an mir selbst entdeckt. Ich merkte, wie toll ich es finde, spontan und manchmal auch unanständig zu sein. Das war ich zuvor in meinem Privatleben nicht wirklich. Da hat mich meine Rolle inspiriert. Ich will künftig häufiger die Regeln brechen, versuche aber natürlich, nichts Illegales zu tun." Gleichzeitig gibt die 25-jährige US-Schauspielerin offen zu, sich selbst eher als unsicheres Mädchen in Erinnerung zu haben. "Ich glaube, ich habe mich als Menschen erst so richtig mit Anfang 20 kennengelernt und verstanden. In der Schule war ich viel zu sehr auf meine Träume und Ziele fokussiert und nicht so sehr auf das Hier und Jetzt."

Davila hoffe nun, mit ihrer aktuellen Rolle im "Grease"-Prequel die nächste Generation junger Mädchen zu inspirieren. Auch Schauspielkollegin Tricia Fukuhara stellt klar, dass ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein unabdingbar ist: "Ich will allen Mädchen ans Herz legen, dass sie ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen sollen. Es ist egal, was andere über dich denken. Nach diesem Motto versuche ich, jeden Tag zu leben."