"Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster": TV-Kritik zum ARD-Drama mit Iris Berben

Das ARD-Drama "Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster" hat kein leichtes Thema, dennoch geht der Film mit dem Tod auf eine besondere, lehrreiche und unterhaltsame Weise um. Iris Berben schlüpft in die Rolle der Fotografin Karla, die nur noch wenige Monate zu leben hat. Der ehrenamtliche Sterbehelfer Fred (Godehard Giese) bekommt in der beeindruckenden Frau seinen ersten "Fall" zugewiesen.

Mittsechzigerin Karla (Iris Berben) hat ihr Leben ohne Kompromisse gelebt. In ihrer großzügigen Berliner Wohnung finden sich an den Wänden ihre Porträtbilder diverser Rockgrößen, die sie auf Tour begleitete oder anderswo ablichtete. Heute bleiben der allein lebenden Karla nur noch die alten Songs des 70er- und 80er-Rock-Kanons, zu dem sie ausgelassen oder mit Kopfhörern in sich gekehrt ausdrucksvoll tanzt. Doch Karla, die offenbar keine Angehörigen hat, weiß, dass sie nur noch wenige Monate zu leben hat. Der Krebs ist weit fortgeschritten, eine Heilung ausgeschlossen. Also erhält der alleinerziehende Verkehrsplaner Fred (Godehard Giese) im ARD-Drama "Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster" seinen ersten Auftrag als Sterbebegleiter.

Karla hat bei Freds wohl konfessioneller Organisation nach einem solchen gefragt. Also geht es für ihn von der Supervisionsgruppe im Kirchenstuhlkreis direkt in die Praxis. Und der eher "uncoole" Fred hat ganz schön die Hosen voll, als er der unkonventionellen Karla zum ersten Mal gegenübersitzt.

Dass die beiden ein Traumpaar werden, scheint in der ersten Hälfte des Films (Drehbuch: Astrid Ruppert, Regie: Till Endemann) ausgeschlossen. Allerdings bauen Karla und Freds halbwüchsiger Sohn Phil (Claude Heinrich, der kindliche Udo Lindenberg in "Lindenberg! Mach dein Ding") eine besondere Beziehung auf: Weil Karla ihr Fotoarchiv digitalisieren will, stellt sie den von Poesie besessenen Teenager als "Archivar" ein. Haben sich hier zwei Künstlerseelen getroffen? Zwei Nebenfiguren gesellen sich zum Hauptdarstellertrio des für den "Endlich Freitag im Ersten" ungewöhnlich melancholischen Films: Axel Werner spielt den hemdsärmelig proletarischen Hausmeister Klaffki in Karlas Berliner Altbau-Wohnung, und Zoë Valks ist Rona, ein – eventuell – "leichtes Mädchen", das im gleichen Haus ein und aus geht und die heimliche Liebe des jugendlichen Phil darstellt. Dass der Film mit dem Tod Karlas enden wird, scheint festzustehen. Doch was könnte das Figurenensemble auf dem Weg zu diesem Ende hin lernen?