Viele Stars im "Barbie"-Film: Dua Lipa und Will Ferrell spielen mit

Es soll ein Kino-Highlight dieses Jahres werden: wie aktuell bekannt wurde, spielen zahlreiche Stars im kommenden "Barbie"-Film mit. Neben Margot Robbie und Ryan Gosling , als Kult-Puppen Barbie und Ken, spielen Helen Mirren und Will Ferrell in der Realverfilmung der Plastikblondine mit. Auch Sängerin Dua Lipa wird in "Barbie" zu sehen sein.

Noch 2023 kommt die Realverfilmung von "Barbie", bei der Greta Gerwig Regie führt, in die Lichtspielhäuser. Bisher wurden nicht viele Details über die Komödie veröffentlicht. Auch bei den Namen der Besetzung hielt man sich lange bedeckt, es war lediglich bekannt, dass Margot Robbie – neben Ryan Gosling als Ken – die Kultpuppe verkörpern wird. Doch ein neuer Trailer verrät nun weitere Informationen über den Film, und die Riege der beteiligten Stars will gar kein Ende nehmen.

Neben Robbie und Gosling werden Helen Mirren, Will Ferrell, Michael Cera, Simu Liu und Sängerin Dua Lipa in "Barbie" zu sehen sein. Auch aus der Netflix-Serie "Sex Education" stoßen drei weitere Schauspieler zum Cast: Connor Swindells, Ncuti Gatwa und Emma Mackey.

Ebenfalls bekannt sind Details zur Handlung. Barbie wird aus dem perfekten "Barbie-Land" rausgeschmissen, weil sie sich nicht an die Regeln halten will. Danach landet sie in der echten Welt, immer an der Seite ihr Ken. Sie möchte zu ihren Puppenfreunden zurückkehren, um ihnen zu zeigen, dass es mehr gibt als "Barbie-Land". Doch die Rückkehr verläuft alles andere als glatt.