Kein 'Mia san mia'? Schweinsteiger kritisiert FCB-Führung

"'Mia san mia' immer mehr beerdigt"

Kurz vor Anpfiff des DFB-Pokal-Viertelfinalspiels der Bayern gegen den SC Freiburg, welches die Münchner Hausherren nach einem in der letzten Minute gegebenen Handelfmeter für die Breisgauer mit 1:2 verloren, sprach Bastian Schweinsteiger (38) im Ersten mit ARD-Moderator Alexander Bommes über die aktuelle Situation. Bommes wollte wissen: "Wie hast du denn in den letzten Tagen die ganzen Umstände rund um die Entlassung von Julian Nagelsmann wahrgenommen? Da ging es ja am Wochenende gerade ganz hoch her mit persönlichen Geschichten, 'Mia san mia' würde immer mehr beerdigt. Siehst du das auch so?"