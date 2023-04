"Uncovered – Das Kokain-Netzwerk": Infos zu Thilo Mischkes neuer Reportage

Thilo Mischke widmet sich in seiner neuen ProSieben-Reportage "Uncovered" dem Kokain. Die Droge wird aus Südamerika geliefert und landet in den Nasenspitzen der Konsumenten in Deutschland. Der Investigativ-Reporter geht den Lieferketten nach und erlebt die Schattenseiten des vermeintlichen Traumziels Dominikanische Republik.

"Es gibt kaum Güter in der kapitalistischen Lieferkette, die besser distribuiert werden als Kokain", ist Thilo Mischke vom Ergebnis seiner Kokain-Business-Recherche selbst überrascht. Das Rauschgift kenne Sorgen wie Maskenmangel und Chipkrise nicht – "obwohl mit blutigen Händen geerntet, über viele Leichen an den Atlantik transportiert, in den Bäuchen der Schiffe nach Europa und Afrika gebracht, von Flüchtlingen nach Deutschland geschmuggelt: Kokain ist immer und überall auf der Welt erhältlich." Für seine Reportage-Reihe "Uncovered" reiste Mischke an Orte, die Journalisten – und "normalen" Menschen sowieso – zu verrückt, aufwendig und gefährlich erscheinen.