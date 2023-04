Fake-Foto von Markus Lanz: ZDF-Moderator konfrontiert Journalist

Eine Fakemeldung über Markus Lanz hat hohe Wellen geschlagen. Auf einem Foto im Internet ist zu sehen, wie der ZDF-Moderator verhaftet wird. Natürlich absoluter Unsinn, dennoch haben die Geschichte viele Menschen geglaubt. In seiner gleichnamigen Talkrunde konfrontierte er einen "Spiegel"-Journalist mit der Frage, warum Verlage so etwas zulassen.

Gegen Ende einer erkenntnisreichen Sendung über die Gefahren von Künstlicher Intelligenz machte Moderator Markus Lanz noch eine "Anmerkung in eigener Sache". Der Talkshow-Gastgeber ließ am späten Dienstagabend ein bekanntes Foto einblenden, das bei der Verhaftung des "Reichsbürgers" Heinrich XIII. Prinz Reuß entstanden ist und das zur Vorlage wurde für eine millionenfach verbreitete Internetanzeige. Darin wurde der Kopf des "Reichsbürgers" durch den von Markus Lanz getauscht – versehen mit der Bildunterschrift: "Tausende strömen nach Lanz' Verhaftung zu den Geldautomaten."

So komme es regelmäßig vor, dass er etwa im Taxi Menschen begegne, die Telegram und ähnliche Kanäle benutzten. "Die sagen: 'Das finde ich aber schade, dass sie abgesetzt worden sind von der Regierung, weil sie manchmal ein bisschen zu kritisch sind." Dies widerfahre ihm in München genauso wie in Köln oder Hamburg. Lanz: "Das ist aus den Köpfen auch nicht mehr rauszukriegen."

Zu viele Fake-News, um alle zu blockieren

Die Frage, was man juristisch gegen einen solchen Missbrauch unternehmen könne, sei indes "sehr schnell beantwortet", führte der ZDF-Moderator aus: "Gar nichts!" Es mache keinen Sinn, zu versuchen, der Urheber habhaft zu werden. "Die verstecken sich. Keine Chance!" Was ihn aber durchaus umtreibe, sei die Frage, warum der "Spiegel"-Verlag so etwas zulasse. Schließlich erscheine die Anzeige noch heute regelmäßig bei "spiegel.de". "Was ich erlebe, ist, dass sich die Verlage hinter dem Administrator verstecken und sagen: Hab' ich nichts mit zu tun!", klagte Markus Lanz in Richtung seines Studiogasts Martin Knobbe, Politikressortleiter beim "Spiegel".