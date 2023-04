"Sturm der Liebe" bekommt zwei neue Figuren

Belina Mohamed-Ali wird ab Folge 4.043 (Donnerstag, 1. Juni, 15.10 Uhr, Das Erste) in "Sturm der Liebe" zu sehen sein. Erst vor kurzem war sie im ZDF-Film "Extraklasse – On Tour" neben Axel Prahl und Katharina Thalbach zu sehen. Die Schauspielerin verkörpert in der ARD-Serie Imani Kariki, die an den Fürstenhof kommt, um Investoren für ihr Start-up zu gewinnen. "Imani ist eine ehrgeizige, mutige und liebenswerte Frau", beschreibt Mohamed-Ali ihre Figur, "sie kommt mit großen Zielen an den Fürstenhof und bekommt mehr, als sie sich erhofft hatte."