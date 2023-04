"Immer wieder sonntags": Bleibt Stefan Mross Moderator der ARD-Show?

Auf Facebook teilte der Schlagersänger ein Bild von sich und richtete bewegende Worte an seine Fans. "Nach all den turbulenten Wochen in der vergangenen Zeit, habe ich mich bewusst aus der medialen Welt ausgeklinkt", begann er. "Bitte vergesst nicht, dass ich jeden Tag an Euch gedacht habe."

Stefan Mross freut sich auf die neue Saison

Er "verspüre jeden Tag aufss neue Gänsehaut, wenn ich nur an 'Immer wieder sonntags' mit Euch denke, und ich uns etwas 'Normalität' in dieser schwierigen Zeit in Euer Wohnzimmer und in die Arena zaubern darf", richtete sich Mross an seine "Freunde und das beste Publikum der Welt". Und weiter: "Wir starten alle zusammen am 07.05.2023 in eine unglaubliche tolle Saison!" "Immer wieder sonntags" ist eine Sendung des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. Die erste Folge beginnt um 10.03 Uhr und wird – so wie die vergangene Staffel – "immer wieder sonntags" live aus dem Europapark Rust übertragen.