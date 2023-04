Eminem: Weltbekannter Rapper lobt "The Voice Kids"-Kandidatin für Auftritt in der Show

Produktion macht Mädchen Mut

"Grease"-Serie will mit klassischen High-School-Klischees brechen

Vier Mädchen, die an ihrer Schule bisher Außenseiterinnen waren, schließen sich zusammen, um den klassischen Schulregeln den Kampf anzusagen: Das ist die Handlung der Serie "Grease: Rise of the Pink Ladies". In einem Interview erinnern sich die Hauptdarstellerinnen Marisa Davila und Tricia Fukuhara an ihre eigene Schulzeit.

MEHR