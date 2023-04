"Todesrätsel mit Tsokos und Liefers – Der Fall Jesus": TV-Kritik zur RTL-Doku

"Kielings wilde Welt"

30 Jahre als Tierfilmer: Andeas Kieling gibt einen Blick hinter die Kulissen seiner Arbeit

Er hat neben Bären geangelt, mit Schneeaffen gebadet und konnte der Elefanten aus nächster Nähe betrachtet: Andreas Kieling ist seit 30 Jahren in der Welt unterwegs, um das faszinierende Leben der Tiere mit seiner Kamera festzuhalten. Einer der wohl bekanntesten Tierfilmer Deutschlands blickt in der Jubiläumsstaffel von "Kielings wilde Welt" auf seine beeindruckenden Erlebnisse in der Natur zurück. Doch wie entstehen die erstaunlichen Aufnahmen und wie sieht die Arbeit hinter der Kamera aus? In unserer Bildergalerie gibt Andreas Kieling einen Einblick in die Welt eines Tierfilmers.

