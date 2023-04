"15 Jahre Let's Dance – Tänze, Bilder, Emotionen": Infos zur RTL-Sondersendung

Vor 15 Jahren betraten die ersten Tänzer das Parkett der Tanzshow "Let's Dance". In den vergangenen Jahren wurden große Gefühle auf der Bühne gezeigt und Promis konnten über sich hinaus wachsen. Zum Jubiläum zeigt RTL eine Sondersendung und lässt Revue passieren, was Deutschland seit dem Show-Geburtsjahr 2006 bewegte.

2006: Ein Jahr, das ganz Deutschland bewegte. Seit Kurzem saß eine Frau im Kanzleramt, und die gesamte Nation feierte das "Sommermärchen". "Klinsis" Fußballnationalmannschaft belegte damals zwar nur den dritten Platz, die Stimmung konnte der knapp verpasste Sieg aber kaum trüben. Gute Laune allenthalben- perfekter geht's nicht, um eine neue Show zu starten, hat man sich da wohl auch bei RTL gedacht. Im Studio in Köln wirbelten am 3. April 2006 ausgewählte Promis zum ersten Mal an der Seite von Profitänzern übers Parkett. Im Geburtsjahr moderierten noch Hape Kerkeling und Nazan Eckes. Heute stehen Victoria Swarovski und Daniel Hartwich vor der Kamera. Was sich noch alles in 15 Jahren verändert hat, zeigt nun die launige Zeitreise "Tänze, Bilder, Emotionen" zur Primetime – Nostalgie pur!

Motsi Mabuse klagte: "Das ist nicht mein Let's Dance"

Am Karfreitag soll es eben nicht nur ums Tanzen gehen, sondern auch um den jeweiligen zeitgeschichtlichen Kontext. Während die Sondersendung also so durch die Zeit hüpft, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, was Deutschland im jeweiligen Jahr noch alles umtrieb. Fraglos war auch die Corona-Pandemie für alle ein einschneidendes Erlebnis. "Das ist nicht mein 'Let's Dance'! Wir sitzen auseinander mit der Jury und wir haben kein Publikum", klagte Jurorin Motsi Mabuse einst. Die mittlerweile 41-Jährige tanzte früher auch mal selbst als Profi in der Show. Seit 2011 sitzt sie an der Seite des ebenso direkten wie kritischen "Herrn Llambi".