"Wer füttert den Hasen?": Infos zur Tragikomödie im ZDF an Karfreitag

Gabriele (Michaela May, links) schuftet sich ab in ihrer Pension vor bayerischer Hochalpen-Kulisse. Sie will ihre Tochter Jule (Teresa Rizos) davon überzeugen, wieder zu ihr in die Berge zu ziehen. Ein Konflikt zwischen den beiden Frauen, der gelöst werden muss. Fotoquelle: ZDF / Luis Zeno Kuhn