Lars Eidinger in "Jedermann – Salzburger Festspiele 2022": Alle Infos in der TV-Kritk

Lars Eidinger zeigt sich in der berühmten Hofmannsthal-Rolle als herausragender "Jedermann". Doch nach nur nach zweijähriger Zugehörigkeit am Salzburger Theater verabschiedet sich der Schauspieler wieder von seiner Figur. 3sat zeigt die sehenswerte Aufzeichnung aus dem Jahr 2022.

Nach nur zwei Jahren als Salzburger "Jedermann" hängt Lars Eidinger, viel beschäftigter Hansdampf in allen Gassen, die berühmte Hofmannsthal-Rolle wieder an den Nagel. Zu viel der Knittelverse, zu fromm die Mysterie vom Sterben des reichen Mannes, dem in der Todesstunde außer Gott keiner hilft – weder Geld, noch Buhlschaft oder Freunde? An berühmten Vorgängern wie zuletzt Peter Simonischek ("Toni Erdmann"), der immerhin 91-mal auf dem Domplatz deklamierte, könnte er sich eine Scheibe abschneiden. Auch Alexander Moissi (1920), Attila Hörbiger und Will Quadflieg harrten auf dem Domplatz den schauervollen "Jeedermaan"-Todesrufen entgegen. Selbst Curd Jürgens, der "normannische Kleiderschrank", hat es immerhin auf 30 Verpflichtungen gebracht.