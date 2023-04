Schlangenbiss bei Andreas Kieing: "Ich lag zwischen Leben und Tod"

Ein anderes Mal, so erinnert sich Kieling in dem Interview, "wollte ich meinen Hund retten, der im Berchtesgadener Land mit einer Kreuzotter spielte. Ich wollte nicht, dass er gebissen wird. Dann biss sie mich. Normalerweise legt man sich nach einem Giftschlangenbiss hin, bandagiert ganz eng die Gliedmaßen. Wir mussten damals noch von 1.600 auf 1.800 Meter aufsteigen, um zur nächsten Berghütte zu kommen." Der Hüttenwirt brachte ihn dann "ganz schnell" nach Berchtesgaden ins Krankenhaus. "Da war ich schon so gut wie tot", so Kieling.

ARTE zeigt die ersten zwei neuen Folgen, in denen Kieling von seiner Wahlheimat in der Eifel aus auf seine persönlichen Highlights zurückblickt, am Donnerstag, 6. April, um 20.15 Uhr. Die dritte Folge kommt am Freitag, 7. April, um 17.05 Uhr. Die ZDF-Wissensreihe "Terra X" zeigt die Jubiläumsfilme von "Kielings wilde Welt" ebenfalls, wenn auch in einer etwas anderen Reihenfolge: Los geht es hier am Karfreitag, 7. April, mit der Folge "Der Bärenmann" (19.15 Uhr). Es folgt "Nahe Verwandte" am Ostersonntag, 9. April, um 19.15 Uhr. Den Abschluss bildet "Graue Riesen" am Ostermontag, 10. April, um 19.15 Uhr.