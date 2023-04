Lena Meyer-Landrut: Darum litt die Star-Sängerin an grässlichem Haarausfall!

Lena Meyer-Landrut berichtete ihren Fans, dass sie an Long Covid gelitten habe und deshalb die Hälfte ihrer Haare verlor. Der Style-Wechsel von langer Mähne zum Kurzhaarschnitt im September des vergangenen Jahres war also alles als eine freiwillige Aktion.

Weder ihre Corona-Erkrankung noch die "haarigen" Folgen von Long Covid hängte die Sängerin, die 2010 als zweite Deutsche den Eurovision Song Contest gewann, an die große Glocke. Privates hält der Star privat, so auch ihre Beziehung mit Mark Forster und den gemeinsamen Sohn, der Anfang 2021 zur Welt kam.

In der Schwangerschaft hatte sie sich eine Business-Auszeit genommen. Nachdem sie im Sommer 2021 ins Rampenlicht zurückkehrte und im Frühjahr 2022 auch an der zehnten Staffel von "The Voice Kids" (SAT.1) als Jurorin teilnahm, folgte im April ein Rückschlag. Unter Tränen sagte sie alle geplanten Konzerte ab. "Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug, in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie", teilte sie ihren Fans damals per Instagram mit.