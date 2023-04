"The Masked Singer": Enttarnung des Waschbären

Stachelig, flauschig und glitzernd - auch in der zweiten Woche gab es ein Feuerwerk für das Auge bei "The Masked Singer". Der kauzige Waschbär musste die Hüllen fallen lassen. Rea Garvey und Ruth Moschner bekamen Unterstützung von Rick Kavanian. Doch die Rate-Chefin kam selbst auf den "Frühstücksfernsehen"-Moderator unter dem Waschbär-Kostüm.

Eine Glitzerspinne, die Ruth Moschner (46) das Fürchten lehrt, ein singender Toast, der seinen Käsebelag verliert – in der ProSieben/Joyn-Show "The Masked Singer" gehören solche Absurditäten dazu. Ausgeschieden ist am Ende der Waschbär, obwohl das Rateteam – neben Moschner noch Sänger Rae Garvey (49) und als Gast Comedian Rick Kavanian (52) – eigentlich am liebsten alle Kandidatinnen und Kandidaten behalten hätte, so unterhaltsam waren deren Darbietungen.

Steckt eine Comedy-Frau unter dem Igel-Kostüm? Souverän trug der Igel Lizzos "About Damn Time" und der Pilz "You Know I'm No Good" von Amy Winehouse vor. Der niedliche Frotteefant bekam nach der "Nackt"-Nummer von letzter Woche endlich ein Outfit, über das die Fans zuvor hatten abstimmen können (ein besticktes Kleidchen), und sang "Kiss Me" von Sixpence None The Richer. Indes wurde der Toast diesmal mit einer Scheibe Käse "belegt" und verlor diese während der Performance von Wham!s "Wake Me Up, Before You Go-Go" (gemixt mit "Frankreich, Frankreich" von den Bläck Föös") gleich wieder.

Egal – mit einem Lacher ging er über den Fauxpas hinweg, und Rea Garvey vermutete prompt eine Frau mit Comedy-Erfahrung. Nur wen genau, wusste er nicht und übergab an den Experten Rick Kavanian, der jedoch glaubte, man habe es mit Schlagerstar Vanessa Mai (30) zu tun. Immerhin könnte es sich bei den "Belägen", über die der Toast so viel sprach, auch um "Belege" handeln, und die Schlagersängerin habe mal Steuerfachangestellte gelernt.

Diamantula - schaurig und schön Das wäre fast schon ein vergleichsweise auffälliger Hinweis gewesen – wie vertrackt die gestreuten Indizien zu den Promis meist sind, würde sich am Ende der Show noch zeigen. Majestätisch-gruselig präsentierten sich im Kontrast zu all der lustigen Possierlichkeit von Frotteefant und Co. der Schuhschnabel und die eingangs erwähnte Glitzerspinne Diamantula mit U2s "With Or Without You" beziehungsweise "Paint It, Black" von den Rolling Stones. Wie man bei Letzterer überhaupt jemand anderen vermuten konnte als Patricia Kelly (53), war der Netzgemeinde ein Rätsel.

Zwar fiel der Name auch im Rateteam, doch auch deren Schwester Kathy (60) sowie Musicaldiva Angelika Milster (71) waren im Rennen sowie, von Ruth Moschner in den Raum geschmissen, die YouTuberin Naomi Jon (26). "Gruselig und wunderschön zugleich" sei der Auftritt jedenfalls gewesen, lobte die arachnophobe Moderatorin. Beim Schuhschnabel hoffte sie derweil auf a-ha-Frontmann Morten Harket (63) – der übrigens schon mal als "Wikinger" an der UK-Version der Show teilgenommen hatte.

Besonders ratlos zeigte sich das Rateteam beim Seepferdchen, das Coldplays "Clocks" sang und dabei Rea Garvey zufolge offenbarte, eventuell normalerweise eher mit seiner schönen Sprech- als mit der Gesangsstimme zu arbeiten, so klar sei die Aussprache gewesen. Nachrichtensprecherin Pinar Atalay vielleicht, wie Ruth Moschner überlegte? Oder doch Grammy-Gewinnerin Kim Petras (30)?

Tanzt der Waschbär wie Joko? In dieser Folge erfuhr man es noch nicht, denn das Seepferdchen gehörte neben Igel, Pilz und Waschbär zwar zu den Wackelkandidatinnen und -kandidaten, kam aber in die nächste Runde. Verabschieden und enttarnen musste sich dafür der Waschbär, der laut Rea Garvey zu Offsprings "Pretty Fly" besser getanzt als gesungen hatte. Der Tanzstil ließ den Sänger plötzlich an eine Hochzeit denken, auf der er mal zu Gast gewesen war. Dort habe H.P. Baxxter von Scooter (59) aufgelegt, und Entertainer Joko Winterscheidt (44) habe ähnliche Moves gezeigt. Wer in solch illustrer Gesellschaft geheiratet hatte, verriet er leider nicht.

Ruth Moschner und Rick Kavanian tippten dagegen beide auf "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel "Boschi" Boschmann (42) und lagen damit richtig. Ob ihnen die Hinweise Martiniglas und Plüschlöwe aus dem Indizienvideo eine Hilfe waren, darf allerdings getrost bezweifelt werden: Boschi ist James-Bond-Fan (Martini!) und hat außerdem mal bei einem hessischen Radiosender moderiert. Das Wappentier Hessens ist ein Löwe. Nun denn.