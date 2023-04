Streaming-Tipps der Woche: Der Anschlag auf den BVB und Boris Becker

Die Streaming-Highlights der Woche haben Sportliches zu bieten: WOW zeigt "Der Anschlag – Angriff auf den BVB" und Apple TV+ widmet sich in "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" der Tennis-Legende. Alle Tipps zum Streamen finden Sie hier im Überblick.

Am 11. April 2017 stand die Welt bei Borussia Dortmund still: Auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen die AS Monaco explodierte ein Sprengsatz in unmittelbarer Nähe des BVB-Mannschaftsbusses. Eine Sky-Doku erinnert nun an die schicksalhaften Stunden zurück – inklusive zahlreicher Stimmen von Zeitzeugen. Was Netflix, Prime Video und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Der Anschlag – Angriff auf den BVB", WOW "Ich habe gedacht, dass gleich Leute reinkommen und uns erschießen": Wie schlimm das Erlebnis des 11. April 2017 für Nuri Sahin und seine BVB-Kollegen gewesen sein muss, lässt sich anhand der eindrücklichen Worte des Ex-Mittelfeldmanns nur erahnen.

An jenem Tag wurde die Mannschaft von Borussia Dortmund auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen die AS Monaco Opfer eines Anschlages. Ein unmittelbar in der Nähe des Mannschaftsbusses explodierter Sprengsatz beschädigte den Bus erheblich, Abwehrspieler Marc Bartra wurde verletzt. "Meine Ohren pochten, ich konnte nichts hören", erinnert sich der Kicker in "Der Anschlag – Angriff auf den BVB". Der Dokumentarfilm rekapituliert ab 10. April die wohl düstersten Stunden der Vereinsgeschichte.

Neben zahlreichen Spielern von damals wie Roman Weidenfeller und Julian Weigl schildert auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke seine Sicht auf Dinge. Dazu kommen Polizisten und Ermittler sowie Journalisten im Film von Christian Twente zu Wort. Der Filmemacher beleuchtet nicht nur die Hintergründe der Tat, sondern wirft auch die Frage auf, ob die Verschiebung des Spiels auf einen Tag nach dem Attentat angemessen war.

"Boom! Boom! The World vs. Boris Becker", Apple TV+ Der Sieg in Wimbledon 1985 war sein erster ganz großer Triumph, insgesamt gewann er sechs Grand-Slam-Turniere – damit ist Boris Becker bis heute der erfolgreichste deutsche Tennisspieler. Von seinen Leistungen auf dem Platz war zuletzt aber nur selten die Rede, wenn es um Becker ging. Auch die Doku-Serie "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker", die am 7. April bei Apple TV+ startet, richtet den Blick auf die weniger schönen Seiten im Leben der gefallenen Tennis-Legende.

Hinter der Becker-Doku stecken zwei Oscar-prämierte Filmemacher: Regisseur Alex Gibney ("Taxi zur Hölle", "Going Clear: Scientology and the Prison of Belief") und Produzent John Battsek ("Hillsborough", "The Rescue") führten über mehr als drei Jahre hinweg persönliche Interviews mit dem einstigen Profi-Sportler. Ein erster Ausschnitt, den Apple bereits vorab veröffentlichte, zeigt den sichtlich aufgewühlten Becker unter anderem in der Woche seiner Verurteilung.

Neben dem 55-Jährigen, der im April 2022 wegen Insolvenzdelikten zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt wurde, kommen auch enge Familienangehörige und Tennis-Stars wie John McEnroe, Björn Borg, Novak Djokovic und Mats Wilander zu Wort.

"A Town Called Malice", WOW Mit dem Song "A Town Called Malice" landete die Band The Jam 1982 an der Spitze der britischen Single-Charts. Eine gleichnamige Serie belebt bei WOW nun den Geist der 1980er-Jahre wieder – mit jeder Menge Nostalgie und einem Soundtrack, der an das musikalisch pulsierende Jahrzehnt erinnert.

Für die alteingesessene Londoner Gangsterfamilie der Lords läuft es nicht gut. Der Glanz längst vergangener Tage ist verblasst. Weil Gene Lord (Jack Rowan) und seine Partnerin Cindy (Tahirah Sharif) Anfang der 80er-Jahre auch noch auf der Fahndungsliste der Londoner Polizei landen, setzen sie sich ab. Sie stranden an der Costa del Sol im Süden Spaniens, wo sie das tun, was sie am besten können: die Unterwelt aufmischen. Ob die kriminelle Familie auch im Exil ein Imperium aufbaut, beantwortet ab 12. April die Sky-Serie "A Town Called Malice" – eine Mixtur aus Crimethriller und Familiensaga.

"Beschütze sie", Apple TV+ Mühe geben reicht nicht, das hat Hannah (Jennifer Garner) längst bemerkt: Seit Jahren versucht sie, eine Bindung zu ihrer Stieftochter aufzubauen. Die 16-jährige Bailey (Angourie Rice) aber weigert sich beharrlich, die neue Frau an Papas Seite zu akzeptieren. Bis Owen (Nikolaj Coster-Waldau) von einem Moment auf den nächsten verschwindet: Er hinterlässt Hannah lediglich einen Zettel mit einer geheimnisvollen Botschaft. In der Apple-Serie "Beschütze sie" nach einem Bestseller der Schriftstellerin Laura Dave müssen sich die beiden Frauen zwangsläufig zusammenraufen, um eine Chance zu haben, den Verschwundenen wiederzufinden.

Unterschlagung, Lügen, Gewalt und Mord: Es ist ein schwieriger Weg, den Hannah und Bailey bewältigen müssen, um zueinanderzufinden. Für Owens Verschwinden gibt es zunächst keine Erklärung, nur ein paar diffuse Hinweise. Als hätten sie nicht schon genug Probleme mit sich selbst, müssen Hannah und Bailey nun auch die Geheimnisse eines Mannes entschlüsseln, den sie doch nicht so gut kennen, wie sie glauben. Dafür haben Hannah und Bailey sieben Episoden Zeit: Apple zeigt die ersten beiden Folgen am 14. April, danach bis zum 12. Mai im Wochentakt immer freitags eine weitere.

"Pretty Little Liars: Original Sin", RTL+ So düster, gruselig und spannend, wie sich die Handlung von "Pretty Little Liars" gestaltete, konnte man glatt vergessen, dass es sich bei den Hauptfiguren allesamt um High-School-Schülerinnen handelte: Die versuchen, das merkwürdige Verschwinden ihrer Freundin Alison aufzuklären. Ab 2010 avancierte die Serie zum weltweiten Phänomen und hat längst Einzug in die Popkultur gehalten.

Im Sommer 2022 ließ HBO das Spin-off "Pretty Little Liars: Original Sin" folgen, das ab 12. April bei RTL+ Deutschland-Premiere feiert. Im Mittelpunkt des Coming-of-Age-Dramas mit Horrorelementen steht eine Schulballtragödie, die die Kleinstadt Millwood in Schockstarre versetzt. 20 Jahre später sinnt ein maskierter Täter auf Rache in der nächsten Generation.

Die Serie von Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ("Riverdale" und "Chilling Adventures of Sabrina") spielt zwar nicht in der aus "Pretty Little Liars" bekannten Stadt Rosewood, aber innerhalb des bestehenden Universums. Trotzdem setzt die Produktion auf eine neue Generation von "Little Liars".