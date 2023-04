"Das Traumschiff" am Ostersonntag: Florian Silbereisen knutscht an Bord

Was wäre Ostern ohne "Das Traumschiff"? Auf jeden Fall um ein TV-Highlight ärmer. Dieses Mal steuert der ZDF-Dampfer das kanadische Vancouver an. Für Florian Silbereisen als TV-Kapitän Max Prager wird es pickelig, denn er kann sich auf seinen allerersten Filmkuss freuen.

Endlich ist es so weit bei Florian Silbereisen. Seitdem der Schlagerstar auch als Schauspieler unterwegs ist, durfte er bereits viele Erfahrungen als Darsteller sammeln. Doch eine fehlte ihm bislang: ein Kuss. Am Ostersonntag geht das Traumschiff wieder auf Reisen und hat Vancouver als Zielort. Schauspielerin Birthe Wolter ist mit an Bord und kommt dem TV-Kapitän so nah, wie es bisher keine war.