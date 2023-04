Ingolf Lück im Interview über das ZDF-"Traumschiff" und Freitagabende mit seiner Frau

Am Ostersonntag (9. April, 20:15 Uhr) steuert das ZDF-"Traumschiff" das Ziel Vancouver an. Zum ersten Mal darf die Crew Ingolf Lück an Bord begrüßen. Der Schauspieler, Moderator und Komiker schlüpfte bereits in viele Rollen, doch auf dem beliebten ZDF-Dampfer mitzuspielen, war für den gebürtigen Bielefelder eine besondere Erfahrung, vor allem als "Traumschiff-Fan der ersten Stunde". Im humorvollen Gespräch mit prisma, plaudert Ingolf Lück über diese erlebnisreiche Reise, die Fastenzeit und was er und seine Frau freitagabends gerne machen.