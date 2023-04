"German Darts Grand Prix" live: Wo und wann das Dart-Event im TV läuft

Im Fokus der deutschen Spieler stehen dieses Jahr Gabriel Clemens, Martin Schindler und der 18-jährige gebürtige Münchner Liam Maendl-Lawrence. Gabriel Clemens hat sich vorgenommen, nach einigen Rückschlägen der vergangenen Wochen, wieder auf der Darts-Bühne zu überzeugen. Besser läuft es aktuell für Landsmann Martin Schindler, der zuletzt mit seinem Halbfinal-Einzug in Riesa sein bestes Resultat auf der European Tour eingefahren hat. Nun nimmt „The Wall“ den ganz großen Coup ins Visier. Mit nicht ganz so großen Erwartungen startet Liam Maendl-Lawrence ins Turnier. Trotzdem will er im Publikum für Furore sorgen und hat schon einige Male in dieser Saison bewiesen, dass er für Überraschungen gut ist.

Los geht’s am Samstag ab 13:00 Uhr. Die entscheidende Phase steht am Montag live ab 19:00 Uhr auf dem Programm. Am Mikrofon sind Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic im Einsatz. In der Woche darauf geht es für die Darts-Topstars am Donnerstag, 13. April, live ab 20:00 Uhr nach Brighton. Dann begrüßen Wosnitza und Schwele an ihrer Seite Robert Marijanovic als Experten.